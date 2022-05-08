Esenyurt Belediyesi, hayvansever anneleri unutmadı

Esenyurt Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanları sahiplenen hayvansever kadınların Anneler Günü'nü karanfil ve yaş mama vererek kutladı. Hayvanseverler anneliğin sadece doğurmak olmadığını söyledi.

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanları ile ilgili çalışma yapan ve bulundukları yerlerde sokak hayvanlarını koruyan kadınların Anneler Günü'nü unutmadı. Ekipler, annelerin kapısını tek tek çalarak karanfil ve yaş mama hediye etti. Bulundukları sokaklarda can dostlarımızı koruyup annelik yapan kadınlar, bu anlamlı günde kendilerini unutmayan Başkan Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

Anneler Günü'nde unutulmadıkları için “Çok mutlu olduk” diyen hayvansever Yeşim Nurdağı, “Bu ince düşüncesinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Annelik sadece doğurmak demek değil. Dışarıdaki hayvanlara; köpek, kedi hiç fark etmez, onlara da annelik yapmaktan gurur duyuyoruz. Sonuna kadar da annelik yapmaya devam edeceğiz. Bahçede de evimizde de baktığımız bir sürü canlarımız var” dedi.

Bulunduğu yerde sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma yapan hayvansever Seda Gökmen ise şöyle konuştu: “Umudun şehri Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a, patili can dostlarımız için gösterdiği bu ince düşüncesi ve hassasiyeti için teşekkür ederim. Darısı diğer belediye ve belediye başkanlarının başına. Sayın Başkanımıza, böyle bir günde bizleri unutmadığı için de ayrıca çok teşekkür ederim, minnettarız.”