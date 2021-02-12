İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt Belediyesi ibadethaneleri temizleyerek dezenfekte ediyor

Vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, cuma namazı öncesi ilçe genelindeki ibadethaneleri dip köşe temizleyerek dezenfekte ediyor.


Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethaneleri de dip köşe temizleyerek dezenfekte ediyor. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, program dahilinde camilere giderek halıları yıkıyor, cam, kapı, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yapıyor. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında temizlenen ibadethaneleri dezenfekte ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.