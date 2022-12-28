Esenyurt Belediyesi karla mücadeleye hazır

‘Karla Mücadele' çerçevesinde hazırlıklara başlayan Esenyurt Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yoğun kar yağışı durumunda müdürlüklerin imkanlarını birleştirerek koordineli bir şekilde çalışması için toplantı düzenledi. Karla mücadelede aktif görev alacak müdürlerin, koordinatörlerin, ESAK ekibinin ve personellerin bulunduğu toplantıya Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Babahan katıldı. Toplantıda mahalle bazlı durum analizi yapılırken gerçekleşecek çalışmalar için planlamalar yapıldı.