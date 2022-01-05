İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt Belediyesi, Korona virüs'e karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi, yeniden yükselmeye başlayan Korona virüs rakamlarının ardından ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı.


Esenyurt Belediyesi, Korona virüs rakamlarının yeniden artmaya başladığı bugünlerde ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Korona virüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu binaları başta olmak üzere taksi ve İETT durakları, bankamatikler, meydanlar, cadde ve sokakları dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Ekipler ayrıca, vatandaşların talebi üzerine bina içlerinde ve ofislerde de dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

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