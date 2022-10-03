Esenyurt Belediyesi oy kullanan Bulgaristan göçmeni vatandaşlar için görev başında

Esenyurt Belediyesi, Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde Esenyurt'ta oy kullanacak vatandaşlar için ulaşım, ambulans, sağlık personeli, yemek ve mobil büfe desteği sağladı.

2 Ekim'de Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde, Esenyurt'ta oy kullanacak çifte vatandaşlar için Nüzhet Usta İlköğretim Okulu ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda sandıklar kuruldu. 7 bine yakın göçmen vatandaşın oy kullandığı seçimlerde, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan okulları ziyaret ederken, belediye ekipleri ise sabahın erken saatlerinden itibaren alanda hazır bulundu. Ekipler, vatandaşların oy kullanabilmesini sağlamak için Örnek Mahallesi'nde bulunan Balkan Derneği önünden sandıkların kurulduğu okullara gün boyu ulaşım sağladı. Sandık görevlilerinin yemek ihtiyacı belediye tarafından karşılanırken, alanda bulunan mobil büfede de vatandaşlara çay, kahve ve sıcak çorba ikramında bulunuldu. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için okul bahçesinde Esenyurt Belediyesi sağlık personelleri ve hasta nakil ambulansı gün boyu hazır bekledi.