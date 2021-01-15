Esenyurt Belediyesi sağlık çalışanları Covıd-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Çalışanlara 28 gün sonra aşının ikinci dozu yapılacak.

Pandemi döneminde Esenyurtlu vatandaşlara yoğun hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı görev yapan sağlık çalışanları, randevu esasına göre İlçe Sağlık Müdürlüğüne giderek Covid-19 aşılarının ilk dozunu yaptırdı.

Esenyurt Belediyesi sağlık işleri görevlisi, Evde Sağlık Hizmetleri ve Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Eyüpcan Aksoy, “Biz bu zorlu süreçte Esenyurtlu vatandaşlarımızın ayanında olduk, bugün de ilk doz Covid-19 aşımızı yaptırıyoruz. Bu zorlu günlerde vatandaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz, vatandaşlarımızdan korona tedbirlerine uymalarını ve daha duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.