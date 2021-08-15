Esenyurt Belediyesi, sınava girmek isteyen Covid'li vatandaşı yalnız bırakmadı

Vatandaş, özel sağlık önlemiyle alındığı sınavın ardından yine aynı araçla evine getirildi.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 9 gün önce korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşı sınav günü yalnız bırakmadı. Bugün yapılan KPSS-ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)'ye girmek zorunda olduğunu belirten öğretmen Baran Yılmaz, Esenyurt Belediyesi'nden araç talebinde bulundu. Hasta Nakil Ambulansı'yla Yenikent Mahallesi'ndeki evinden Yılmaz'ı alan ekipler, Küçükçekmece'deki Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirdi. Yılmaz, özel sağlık önlemiyle alındığı sınavın ardından yine aynı araçla evine getirildi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü Personeli Ali Polat, “Baran Yılmaz'ı evinden aldık, KPSS'ye gireceği adrese getirdik ve sınavdan sonra da tekrar evine bırakacağız. Esenyurt Belediyesi olarak her zaman Esenyurt halkının yanında olacağız” dedi.