Esenyurt Belediyesi'nde toplu sünnet organizasyonu

Toplu sünnet programına katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çocuklara moral desteğinde bulunarak ailelerini tebrik etti.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçede maddi imkânı elverişli olmayan 3-14 yaş arası çocukları modern cerrahi yöntemlerle, ücretsiz olarak sünnet ettiriyor. 2 bin çocuğun kayıt yaptırdığı sünnet ameliyatı, özel hastanede steril ortamda yapılmaya devam ediyor.

Çocukları hastanede ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ailelerle görüşerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Bozkurt, çocuklara moral desteğinde de bulunarak korkularını yenmeleri için onları motive etti. Çocukların sağlıklı bir şekilde sünnet ameliyatı olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi, hastanedeki çocuklara kek, meyve suyu ve şeker ikramında bulunarak, onlara ‘Üstün Cesaret Belgesi' ve çeşitli hediyeler verdi.

Ekonomik durumunun özel hastanelere gidecek kadar yeterli olmadığını belirten Köksal Çelik, ücretsiz bir şekilde çocuklarını sünnet yaptırdığı için Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. Çelik, “Elinde imkânı olmayan ve ihtiyacı olan insanlar var. Çok güzel oldu ve biz de bu hizmetten faydalandık. Çok güzel bir hizmet” dedi.