İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt Belediyesi'nden ‘evde temizlik' hizmetiyle ihtiyaç sahiplerine destek

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlı, engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinde temizlik yapıyor.

Çalışma çerçevesinde oluşturulan ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucunda ve belirlenen program dahilinde eldiven, maske ve galoşlarla her türlü tedbiri alarak vatandaşların evlerinde geniş şekilde temizlik yapıyor.


“Dost, arkadaş gibi bizimle sohbet ediyorlar”


Belediyenin ‘Evde Temizlik' hizmetinden memnun olduğunu söyleyen Azize Çorbacı, “Birtakım rahatsızlıklarım var. Tek başıma yaşıyorum. Belediyenin bu hizmetini çok olumlu buluyorum. Bayağı oldu faydalanıyorum. Dost, arkadaş gibi bizimle sohbet ediyorlar. Bu çalışmalarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu. Esenyurt Belediyesi'nin ‘Evde Temizlik' hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, merkezin 0212 699 57 99 numaralı telefonunu arayarak, Temizlik İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dahilinde hizmet alabiliyor.

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