Esenyurt Belediyesi'nden hizmet içi eğitim

Belediye personeline farklı mevzuat konularına ilişkin hizmet içi eğitimler vermeye devam eden Esenyurt Belediyesi, eğitimlere katılan personeli Karekod uygulaması kullanarak sınava tabi tuttu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak ve kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla verilen eğitimlerde, vaka incelemeleri gerçekleştirildi. Yapılan eğitimlerin faydalı olması ve etkisinin ölçülmesi için eğitime ilişkin öneriler sunuldu. Eğitimlerde bir ilki gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, hem sınav öncesi hem de sınav sonrası kâğıt kullanmadan, teknolojinin verdiği imkânlardan yararlanarak, Karekod uygulamasıyla sınav yaptı. Eğitime katılan personellere eğitim sonunda sertifika verilerek özlük dosyalarına eklendi.