Esenyurt Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Esenyurt Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmak amacıyla 'Derman Çarşısı' açılışı gerçekleştirildi. Açılıştan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile açılış kurdelesini kesen kadın arasındaki bahşiş esprisi keyifli anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi tarafından eski belediye binasında ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarının her döneminde ihtiyaçlarını gidermeleri için ‘Derman Çarşısı' açılışı yapıldı. Açılışa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışı yapılan Derman Çarşısı'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar kendilerine verilen kartlar ile çarşıya gelebilecek. Belirlenen limitlerdeki kartların karekodunu sisteme okutan vatandaşlar ihtiyaç olan giyecekten, gıdaya, oyuncağa ve ayakkabılara varana kadar her çeşit ürünü bulabilecek. Açılış sırasında kurdeleyi tutan bir kadın ile Başkan Bozkurt arasında kurdele kesme bahşişi esprisi yapıldı. Diyalog sırasında keyifli anlar yaşandı.

"4 tane böyle bir çarşı planlıyoruz"

Çocuklara montlarını ve atkılarını elleriyle giydiren Başkan Bozkurt, Esenyurt'un sorunları ile ilgili çözümleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade ederek, “Bu başlangıçtı. Bizim vatandaşların sıkıntılarını gidermek üzere 4 tane böyle bir çarşı planlıyoruz. Muhtaç sahibi ailelerimiz gelip ihtiyaçlarını burada karşılayabilecekler. Gıda işine de başlayacağız bu sadece giyim işi olarak başladı şimdilik. Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde faydalanacakları olanaklar sunacağız” dedi.

“Zorlukları güzellikleri paylaşarak devam ettireceğiz”

Yardımların belediyeden vatandaşlara kart dağıtımı yapılarak başlayacağını kaydeden Bozkurt, “Gelip burada ücretsiz bir şekilde o karttaki limitleri doldursunlar istedikleri elbiseyi ya da gıdayı ev eşyasını alıp buradan gidecekler. Ürünlerin tedarik edilmesi bir bölümü belediyenin ekonomik imkanları bir bölümü bağışlar ile bir bölümü de ikinci el eşyaların değerlendirilmesi ile sağlanacak. Burası tamamen Esenyurt Belediyesi'nin personelleri tarafından yönetilecek. Bağışçıların destekleri ile vatandaşlara yardımcı olacağız. Soğuk günlerinde onların sırtına kaban vermeye çalışacağız, aç karınlarına birer lokma olmaya çalışacağız. Zorlukları güzellikleri paylaşarak güzellikleri devam ettireceğiz” diye konuştu.

Adile Gezer isimli bir kadın ise Derman Çarşısı hizmetinden memnuniyetini dile getirerek, “Zaten böyle bir şey istiyordu kızım başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir uygulama çok mutlu olduk. Diğer ihtiyaçlarımızı da karşılayabileceğiz yeni öğrendim” şeklinde konuştu.

Başkan Bozkurt tarafından kendisine mont giydirilen Efe Geven isimli bir çocuk, “İlk defa geliyorum buraya. Annem beni kaldırıp buraya getirdi. Buradan çıkışta okula gideceğiz teşekkür ediyorum mutluyum” dedi.