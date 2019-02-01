Esenyurt Belediyesinden sokak hayvanlarına sıcak yuva

Esenyurt Belediyesi, dört mevsim için uygun olarak hazırladığı 50 köpek evi, 115 besleme noktası ve 45 kedi eviyle hayvanların soğuk kış günlerini daha rahat atlatabilmelerini sağlıyor. Kulübeler, Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan atölyede doğal malzemelerden üretiliyor. Ekipler, köpek ve kedi evlerini talepler doğrultusunda sitelere, hayvanların yoğun olduğu boş arazilere ve herhangi bir kaza yaşanmaması için insan ve trafik yoğunluğunun az olduğu bölgelere bırakarak hayvanların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışıyor. Bunun yanı sıra Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların yardımına koşarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlıyor.

Özellikle kış aylarında sokak hayvanları için doğal malzemelerden kedi ve köpek evleri yaptıklarını belirten Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Bu evleri yaptıktan sonra hayvanların yoğun olduğu bölgelere koyuyoruz. Yanlarına mama ve su kapları da koyuyoruz. Şuanda 50 noktada köpek evimiz, 115 yerde ise besleme noktamız ve 45 noktada kedi evimiz var. İhtiyaç durumunda sitelere de bu evleri bırakabiliyoruz ancak bunun için site yönetiminden imzalı kağıt istiyoruz. Genelde boş arsalarda köpekler çok olduğu için oralara koyuyoruz. Vatandaşlardan ricamız kapısının önüne mama ve su koysunlar” dediler.

Daha önceden kedi evlerini tek katlı yaptıklarını bildiren yetkililer, artık 36 kedinin barınabileceği şekilde 3 katlı yaptıklarını söylediler.

Esenyurt Belediyesinin kış aylarında sokak hayvanlarını unutmaması ise vatandaşların takdirini topladı. LAL Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla sokaklara yerleştirilen köpek evleri için Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne teşekkür etti.