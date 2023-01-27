İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt Belediyesi'nden vatandaşlara kandil simidi ikramı

Esenyurt Belediyesi, Regaib Kandili ve Üç Aylar vesilesiyle camilerde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.


Esenyurt Belediyesi, her kandilde olduğu gibi bu kandilde de vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Üç Ayların da gelmesiyle birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Güneysu, Veysel Bal, Hayrettin Babahan, Halis Şimşek Ali Susuz ve Ufuk Özdemir ilçe genelindeki camilerde vatandaşlarla birlikte kıldıkları yatsı namazının ardından kandil simidi dağıttı. Vatandaşlar Müslüman âlemi için önemli olan bu gecede kandil simidi dağıtımından memnun olduklarını belirterek, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

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