Esenyurt Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi, 3 milyar 370 milyon lira olarak belirlendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 2023 yılı faaliyetleri arasında eğitim, sağlık, istihdam ve yeşil alan projeleri öne çıktı.

Esenyurt Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda bütçe görüşmeleri yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında yapılan toplantıda, 2023 yılı bütçesi oylandı. 3 milyar 370 milyon lira olarak belirlenen bütçe oy birliğiyle kabul edilirken, Başkan Bozkurt meclise, 2023 yılının yatırım planlamalarıyla ilgili sunum yaptı. Sunuma Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışmanın önemini anlatan bir sözüyle başlayan Başkan Bozkurt; sağlık, istihdam, yeşil alan, kültür ve sanat alanlarında Esenyurtluları birçok yeni projeyle buluşturacaklarının müjdesini verdi. Bütçenin 3 yıldır açık vermediğini belirten Başkan Bozkurt, “Burada bir başarı hikâyesi var. 2012 yılından 2020 yılına kadar bütçe hep açık vermiş ama bizim 3 yıllık görev süremizde 677 milyon fazla verdi. Kendi öz kaynaklarımızla geçinen, kaynaklarını doğru kullanan bir süreç izledik” dedi.

“Hedef 60 bin istihdam”

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin 3 yıl içerisinde 45 binin üzerinde vatandaşa iş imkânı sunduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, “Hedefimiz 50 bindi, bu yıl içerisinde 60 bini bulacağız. Bu işi daha ileriye taşımak için meslek edindirme kursları açtık. Bin 200 kişi bu kurslara katıldı ve sertifika aldı. 36 farklı alanda eğitim verdiğimiz kurslarımız devam ediyor. 6 bin 500 kişinin sanatsal etkinlikleri izleyebileceği proje. 15 bin metrekare alan üzerine inşa edeceğiz. İlçemizin kültür ve sanat etkinliklerini gerçekleştirebileceğimiz kapalı bir alana ihtiyacı vardı. Konum olarak güzel bir yerde yapılacak. E-5'e yakın, sadece Esenyurt'tan değil İstanbul'un çeşitli ilçelerinden insanlar buraya gelebilecek” diye konuştu.

Esenyurt'a 300 bin metrelik park

Yapılacak mahalle parklarının yanı sıra BOTAŞ boru hattı üzerinde 3 etaptan oluşan 300 bin metrekarelik “Mimar Sinan Parkı” projesinin yapımına başlandı. İlk etabının kısa sürede tamamlanacağı proje içerisinde Roman vatandaşların çiçek üretebilecekleri seralar yer alacak. 6 bin kilometre bisiklet yolunun da yer alacağı projede yöresel kahvaltıların yapılabileceği kahvaltı evleri olacak.

Esenyurt'ta bir ilk: At Binicilik Tesisi

Gençleri atlı sporlarla buluşturmak amacıyla Gökevler Mahallesi 2330. Sokak'ta yapımına başlanan At Binicilik Tesisi'nin çalışmalarında sona yaklaşıldı. İçerisinde manej, at bakım alanı, yeşil alan ve spor aletlerinin bulunacağı tesis tamamlandığında Esenyurtlu çocuklar binicilik eğitimi alabilecek.

Kampüs Lise'nin projesi hazırlandı

Türkiye'de bir ilk olarak “Lise Kampüsü” projesi Esenyurt'ta yapılacak. Okul sayısı yetersiz olan ilçede bu proje ile derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılarak çocukların daha nitelikli eğitim alması sağlanacak. Proje içerisinde 32 derslikli Fen Lisesi, 24 derslikli Meslek Lisesi, 32 derslikli İmam Hatip Lisesi, 32 derslikli Anadolu Lisesi, konferans salonu, kütüphane, yemekhane ve yurt binası yer alacak.

Geriatri alanında çalışmalar yapılacak

İlçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal ve fonksiyonel yaşam kalitelerini artırmak amacıyla “Geriatri” projesi planlandı. Yaşlılar için bakım merkezinin yer alacağı proje içerisinde ayrıca çocuklar için kreş yapılacak. Yaşlı ve engellilerin günübirlik olarak da misafir edileceği merkezde yüzme havuzu, fitness, hamam, konferans salonu, hobi ve oyun alanları, kuaför, kafe ve yemekhane yer alacak.

Her mahalleye bir mahalle konağı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, seçim vaatleri arasında yer alan ‘Her Mahalleye Bir Mahalle Konağı' projesi çerçevesinde Saadetdere Mahalle Konağı'nın yapımına başlandı. İçerisinde kapalı pazar alanı, katlı otopark, belediye hizmet birimi, sanat atölyeleri ve çok amaçlı salon gibi alanların yer alacağı proje, 15 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açılacak. Yenikent Mahallesi'nde ise projesi tamamlanan mahalle konağının önümüzdeki yıl yapımına başlanması planlanıyor.

İbadethaneler tamamlanıyor

Yıldız Camii'nin yanı sıra Akşemseddin Mahallesi'nde de yapımına başlanan cami inşaatında sona yaklaşıldı. İçerisinde kütüphane, Kur'an kursu ve taziye evinin yer aldığı cami inşaatının yüzde 80'lik kısmı tamamlandı. Bin kişilik namaz kılma alanı bulunan cami mahallinde taziye evi, Kur'an kursu ve kütüphane de yer alıyor. Mehterçeşme Mahallesi'nde ise içerisinde çok amaçlı salon, kurs alanları, kitap kafe, yemekhane, otopark gibi alanların yer alacağı 3 bin 400 metrekarelik yeni bir cemevi yapılacak.

“Aşevi” projeleri hayata geçiyor

İhtiyaç sahibi vatandaşların yararlanacağı “Aşevi” projesi ilk olarak Yıldız Camii'nin alt kısmına yer alan alanda hayata geçirilecek. Projenin içerisinde misafirhane, sosyal yardım birimi, çay ocağı, taziye alanları gibi alanlar bulunacak. Proje zamanla diğer camilerin alt kısımlarına da uygulanacak.