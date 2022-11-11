Esenyurt Belediyesi'nin desteğiyle hareket kabiliyetini geri kazandı

Yüksek tansiyon nedeniyle geçirdiği beyin kanaması sonucunda sağ tarafını kullanamaz duruma gelen Selvi Aras, Esenyurt Belediyesi'nin verdiği ‘Evde Fizik Tedavi' hizmeti sayesinde kısa süre içinde hareket kabiliyetini geri kazandı.

‘Evde Fizik Tedavi' hizmeti ile binlerce vatandaşın sağlığına kavuşmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi, hayatlara dokunmaya devam ediyor. 65 yaşındaki Selvi Aras, yüksek tansiyon nedeniyle geçirdiği beyin kanaması sonucunda sağ tarafını kullanamaz duruma geldi. Belediye bünyesindeki fizyoterapistlerin uyguladığı tedavi ile 2 hafta içinde hareket kabiliyetini büyük ölçüde geri kazanan Aras, beyin kanaması geçirdikten sonra sağ eliyle bardak tutamazken seansların ardından tutma ve kavrama hareketlerini yapabildiğini belirtti.

“Hayata geri kazandırmayı amaçlıyoruz”

Hastaların tedavilerinin en kısa sürede en verimli şekilde gerçekleşmesi için çalıştıklarını söyleyen Uzman Fizyoterapist Fahri Furkan Nak, “Selvi Teyze'yle yaklaşık iki hafta önce tanıştık, felç sonucu bize başvurdu. Yürüme güçsüzlüğü vardı, yavaş yavaş yürüyüşlere başladık. Aynı zamanda elle kavrama ve eli ağza götürme gibi fonksiyonları yoktu. Yavaş yavaş kendi ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geldi. Teyzemize gün içinde yapması gereken egzersizlerin eğitimi de verildi, bu konuda yakınlarını da bilinçlendiriyoruz. Amacımız vatandaşımızın gündelik hayatına geri dönmesi. Genelde nöroloji ve ortopedi ağırlıklı hastalara hizmet vermekteyiz. Hastalarımız evde fizik tedavi raporu alarak belediyemize başvurabilir. Hastaların hastaneye başvurduktan sonra sıradan dolayı gün kaybetmemesini ve onları bir an önce hayata geri kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Çok yardımcı oldular”

Geçirdiği felç sonucu kullanamadığı elini belediyeden aldığı tedavi desteğiyle kullanmaya başladığını belirten Selvi Aras, “Bir hafta hastanede yattım, fizyoterapi uygulanması gerektiğini söylediler. Fizyoterapi için belediyeden geldiler, çok yardımcı oldular. Sağ elim çalışmıyordu, şimdi bardağı tutup ağzıma götürebiliyorum, elimi çalıştırabiliyorum. Çok faydasını gördüm. Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederim” diye konuştu.

Uygun raporu olan tüm hastalar, Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvurarak ‘Evde Fizik Tedavi' hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Belediye bünyesindeki fizyoterapistler haftanın 2 günü, hastaları evlerinde ziyaret ederek tedavilerini gerçekleştiriyor.