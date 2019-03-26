Esenyurt D-100 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı

Kaza saat 05.00 sularında Esenyurt D-100 Karayolu Saadetdere Mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücüsünün polis olduğu belirlenen ve ismi verilmeyen 34 BM 9882 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 MDZ 18 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrulurken, araçlardan biri bariyerlere ardından orta refüje, diğer araç da orta refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada polis olduğu öğrenilen ile diğer araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra araçta sıkışan ve durumu ağır olduğu tespit edilen polis, itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilde kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olduğu öğrenilen yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Elektrik direğine ok gibi saplanan 34 BM 9882 plakalı otomobilden kopan parçaların ve ön tekerleğin yaklaşık 30 metre uzaklığı fırladığı görüldü.

Kaza nedeniyle D-100 orta şerit Edirne istikametinde trafik dururken, araçların çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.