İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt Devlet Hastanesi'nde öldürülen güvenlik görevlisi için anma töreni düzenlendi

Esenyurt’ta trafik kazası sonrasında hastaneye getirilen yaralının yakınları tarafından bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için anma töreni düzenlendi.

Esenyurt'ta trafik kazası sonrasında hastaneye getirilen yaralının yakınları tarafından bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için anma töreni düzenlendi. Törende sağlık çalışanları şiddet olaylarına tepki gösterdi.



Trafik kazası sonrasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının yakınları, yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık verince, kendilerini uyaran güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Okudan için bugün görev yaptığı hastane önünde anma töreni düzenlendi. Törende Tuğrul Okudan'ın mesai arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı.

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