Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nın çehresi değişiyor

Esenyurt Belediyesi, Doğan Araslı Bulvarı'nda sulama sistemini değiştiriyor. Damla sulama sistemi ile hem tasarruf sağlanması hem de kaygan zemin nedeniyle kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan yapılan yeşillendirme çalışmaları ile de caddeye canlılık katılıyor.

Esenyurt Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Doğan Araslı Bulvarı'nda çalışma başlattı. Orta refüj ve göbeklerde yapılan çalışmalarda topraklar yenileniyor. Su tasarrufu sağlamak için fıskiye sulama sisteminin yerine damla sulama sistemi konuluyor. Su tesisatı yenileme işleminin ardından ekipler, daha yeşil ve gür olan Kartopu Çalısı dikiyor. Menekşe ve Begonya çiçekleri ile de güzelleştirilen Doğan Araslı Bulvarı'ndaki çalışmalar devam ediyor.

Su israfının önüne geçiliyor

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görevlisi Suna Kahveci, çalışma yapılırken orta refüjde alınan toprak, çalı ve su tesisatının dönüştürülerek yeniden kullanıldığını ifade etti. Kahveci, çalışmalar sonucunda yapılan tasarrufları şöyle anlattı: “Toprakları eleyip daha sonra kullanılmak üzere fidanlığımıza gönderiyoruz. Önceki çalıları söküp fidanlıkta korumaya alıp daha sonra kullanılmak üzere bekletiyoruz. Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız, damla sulama sistemini yerleştirmek. Spring sulama sistemi kullanılırken su çok fazla dışarıya taşıyordu, israf söz konusu idi ve kaygan zeminlere sebep oluyordu. Bu çalışmaları yaparken hiçbir şeyin israf olmamasına, çöpe gitmemesine dikkat ediyoruz. Hem ekonomik hem de israftan uzak, hiçbir şeyi çöpe atmadan bu çalışmayı yapmış olduk.”