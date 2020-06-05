İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt Meydanı'nda cuma namazı korona virüs önlemleriyle kılındı

Esenyurt Meydanı’nda cuma namazı korona virüs önlemleriyle kılındı.

Esenyurt Meydanı'nda cuma namazı korona virüs önlemleriyle kılındı. Ateşleri ölçülerek alana giren cemaat, Esenyurt Belediyesi tarafından dağıtılan tek kullanımlık seccadeler üzerinde namazını kıldı. Korona virüs tedbirleriyle kılınan cuma namazı, drone ile havadan görüntülendi.


İbadete kapatılan camilerin yeniden açılmasının ardından geçtiğimiz hafta vatandaşlar ibadet etmek için camileri doldurmuştu. Bu hafta da ikinci kez cuma namazı korona virüs tedbirleriyle kılındı.



Ateş ölçüldü, tek kullanımlık seccade dağıtıldı


Cuma namazı için Esenyurt Serhat Tirit Camisi çevresinde sosyal mesafe gözetilerek özel bir alan oluşturuldu. Esenyurt Belediyesi meydana gelenlerin girişlerde ateşleri ölçülürken, vatandaşlara kapılarda tek kullanımlık seccade ve dezenfektan dağıtıldı. Vatandaşlar, cuma namazlarını ikinci defa korona virüs tedbirleri çerçevesinde kıldı.


Yeniden cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, tedbirleri de olumlu karşıladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.