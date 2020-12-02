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Esenyurt Meydanı'ndaki banklara yeniden oturma kısıtlaması

İstanbul’da nüfusun en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Esenyurt’ta, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında meydanda bulunan bankların çevresine polis bariyerleri ve şeritler çekilerek yeniden oturma kısıtlaması getirildi.

İstanbul'da nüfusun en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Esenyurt'ta, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında meydanda bulunan bankların çevresine polis bariyerleri ve şeritler çekilerek yeniden oturma kısıtlaması getirildi.


Esenyurt'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem daha alındı. Alınan önlemler kapsamında Esenyurt Meydanı'nda bulunan banklara yeniden oturma kısıtlaması getirildi. Banklar ve çevresi polis şeritleri ve bariyerlerle kapatıldı. Esenyurt Meydanı'nın son hali drone ile havadan da görüntülendi.

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