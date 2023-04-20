Esenyurt sokaklarında bayram temizliği

Daha temiz bir kent için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı ardından dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Esenyurt'ta rutin olarak yürütülen kent temizliğinin yanı sıra bayram öncesi cadde ve sokaklar mobil temizlik araçlarıyla dip köşe temizlendi. Vatandaşların bayramı temiz bir ortamda geçirebilmesi için mesai yapan ekipler, temizlik çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerlerini de ilaçlı su ile dezenfekte etti.