Esenyurt TEM bağlantı yolunda tır kazası: 1 yaralı

Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Haramidere TEM bağlantı yolunda gişeler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Özbay isimli tır sürücüsü seyir halindeyken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda makası kıran tır dorsesi bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında bölgede yoğun trafik oluştu. Hafif yaralanan tır sürücüsüne ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kaza yapan sürücü yaşananları anlattı.