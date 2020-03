Esenyurt Zabıtasından eczanelere maske fiyatı denetimi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görülmeye başlayan korona virüs vak'alarının ardından sağlık maskelerine talep arttı. Talep artışı sonrasında ise bazı fırsatçılar maskelerde fahiş zamlar yaptı. Bazı yerlerde ameliyat ve 'Genel Amaçlı Solunum Cihazları (3M)' maskelerin karaborsaya düştüğü öğrenildi.

Esenyurt ilçesi zabıta ekipleri bugün sabah saatlerinde eczanelerde gerçekleştirdikleri denetimde eczanelerdeki maske stoğu ve satış fiyatlarını inceledi.

“Hiçbir eczanede bulunmuyor”

Eczacı Erhan İlhan maske stokları hakkında “şu an sıkıntı, karaborsaya girdiği için hiçbir eczanede bulunmuyor. Bulunan da artık yüklü miktarlarda satıldığı için midir? Şu an her hangi bir talebimiz de bulunmuyor. Zabıta denetimlerini de uygun buluyoruz en azından bu şekilde milletin mağduriyeti gideriliyor. 1 liraya verdiğimiz maske şuan 150 lira falan olmuş. Bu yüzden bu şekilde denetimler olması daha iyi. Zaten 2-3 aydır yok satıyoruz. Şu an kendimiz ailemiz için bile bulamıyoruz” dedi.