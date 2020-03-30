Esenyurt zabıtasından ticari taksilere tek-çift plaka denetimi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın ticari taksilerle ilgili yayınladığı tek-çift plaka uygulamasıyla ilgili denetim yaptı.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında yayınladığı ticari taksilerde tek-çift plaka uygulamasıyla ilgili denetim yaptı. Bu gece başlayan yasağa göre İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesi 'tek' olan ticari taksiler üzerinde denetim yapıldı. Denetimler kapsamında taksi duraklarına tebliğde bulunuldu. Tebliğler taksi duraklarının sahiplerine imza karşılığı teslim edildi.

Sürücülere maske ve eldiven kontrolü

Ekipler tebliğ sonrası ana arterlerde uygulama da yaptı. Seyir halindeki taksi sürücüleri durdurularak kurallar hatırlatıldı. Plakası tek olan sürücülere gece yarısından itibaren trafiğe çıkamayacağı bildirildi. Maske ve eldiven takmayan sürücüleri de uyaran zabıta ekipleri maske ve eldiven takılmasını sağladı. Sosyal mesafe kuralı kapsamında sürücünün yanında oturan yolcular arka kısıma oturtuldu. Ekiplerin çalışması aralıksız sürecek.