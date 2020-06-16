Esenyurt Zabıtası'ndan ‘Yeni Normal' denetimi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek için ilçe genelinde bulunan kafe, restoran ve pazar yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci kapsamında yarı kapasiteli olarak hizmete açılan kafe, restoran, çay bahçesi gibi mekanlar başta olmak üzere ilçe genelinde açık ve kapalı pazarda da denetimlerine devam ediyor. Ekipler, ‘Yeni Normal'e uygun olarak hizmete açılan kafe, kahvehane, restoranlarda denetim yaparak, iş yeri sahiplerini sosyal mesafe ve maske ile hijyen konusunda uyardı. Temizlikten sosyal mesafe kuralına, masalar arasında bir buçuk metre açıklıktan hijyene kadar detaylı bir çalışma gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, işletme sahiplerini de uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.

Pazar yerleri denetlendi

Zabıta müdürlüğü ekipleri, yeni normalleşme sürecinde ilçe genelinde bulunan açık ve kapalı pazarları denetleyerek vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Pazar giriş ve çıkışlarını ayıran ekipler, vatandaşların ateşini ölçerek alana girişini sağladı. Ekipler, sarı çizgi uygulamasıyla tezgah azaltarak sosyal mesafenin korunmasına dikkat etti.