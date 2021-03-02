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Esenyurt'a ıhlamur ve akasya ağaçları dikildi

Esenyurt Belediyesi, betonla anılan ilçeyi yeşil bir görünüme kavuşturmak için cadde ve sokakları ağaçlandırmaya devam ediyor.

Ekipler, Piri Reis Mahallesi'nde 85 adet ıhlamur ve akasya ağacı dikti.


Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü betonla anılan ilçeyi yeşil bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Piri Reis Mahallesi 1328. Sokak'a 85 adet ıhlamur ve akasya ağacı dikti. Beton blokların arasında kalan Esenyurtlulara nefes aldırmak için yapılan çalışmalar devam edecek.


Bölgenin, ağaçlandırmaya muhtaç yerlerden biri olduğunu ifade eden Orman Mühendisi Süleyman Beyez, “Piri Reis Mahallesi'nde dün 45, bugün de 40 ağaç dikimi yaptık. Görevimiz, Esenyurt'un caddelerini ve sokaklarını yeşillendirmek. Hem vatandaşların talebi doğrultusunda hem de bizim tespit ettiğimiz yerlerde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz” diye konuştu.

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