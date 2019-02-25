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Esenyurt'da beyaz örtü etkisini sürdürüyor

İstanbul’da etkili olan yağmur sonrasında çoğu ilçede karlar erirken, Esenyurt’da beyaz örtü hala etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da etkili olan yağmur sonrasında çoğu ilçede karlar erirken, Esenyurt'da beyaz örtü hala etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, ekipler kaldırımlarda oluşabilecek kazaların önüne geçmek için kar küreme çalışmaları yapıyor.


2 gün boyunca devam eden kar yağışı İstanbul'u etkisi altına almıştı. Kar kalınlığı bazı ilçelerde 15 santimetreyi bulurken, dün gece başlayan yağmur sonrası karlar erimeye başladı. Esenyurt'ta ise beyaz örtü etkisini sürdürüyor. Cadde ve kaldırımlarda bulunan karlar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, belediye ekipleri ise karları temizleme çalışmasını sürdürüyor.

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