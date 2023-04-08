İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Esenyurt'da silahlı kavga: Yolda karşılasan husumetliler birbirlerine kurşun yağdırdı

Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca birbirlerine kurşun yağdırdı.

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca birbirlerine kurşun yağdırdı. Silahlı kavgada kimse yaralanmazken cadde üzerinde bulunan bir kafe ve park halinde bulunun iki otomobilin camı kırıldı.


Olay Esenyurt, Güzelyurt Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca birbirlerine kurşun yağdırdı. Onlarca kurşunun sıkıldığı kavgada kimse yaralanmazken cadde üzerinde bulunan bir kafe ve park halindeki iki otomobilin camları kırıldı. Silahlı kavgada husumetliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerme polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeyi şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı çevrede detaylı inceleme yaptı.


Polis ekipleri, silahlı kavga sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.