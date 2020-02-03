Esenyurtlu çocuklar bilim ve sanatla büyüyecek

Bu ay içinde faaliyete geçecek olan “Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri”, düşünen, sorgulayan, araştıran, bilim ve sanatla üretim sürecine dahil olan çocuklar yetiştirecek.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için bilimin yanında sosyal ve duygusal öğrenmeyi de içeren birbirinden çeşitli atölyeler hazırladı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanan “Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri” için kayıtlar alınmaya başladı. Program kapsamında; Eğlenceli Bilim Atölyesi, Küçük Şefler Mutfakta, Canlandır Masal Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Sihirli Ellerden Maskeler Atölyesi, Kitap Ayracı Atölyesi çalışmaları yapılacak.

Şubat ayı itibariyle derslerin başlayacağı atölyelerde, ruhsal, zihinsel ve bedensel bütünlük temelinde bir eğitim modeli uygulanacak. Atölyede çalışmalar en az 3 saatlik seanslar şeklinde, 20 kişilik gruplar halinde yapılacak. Her ay çeşitlendirilerek devam edecek olan bilim sanat atölyelerinde, Esenyurtlu çocukların eğlenerek öğrenmeleri sağlanacak.

“Üreten sorgulayan ve düşünen çocuklar yetiştireceğiz”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, atölyelerde sorgulayan, üreten ve düşünen çocuklar yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Bozkurt, “Bu ay yepyeni bir eğitim programı ile çocuklarımızı buluşturacağız. Bunun heyecanı ile doluyuz. Eğitim, daha çocuk yaşlarda başlayan uzun bir süreç. Bilim, teknik ve sanat alanlarına yeni adımlarla başlayan ve sonrasında ufku daha da açılan çocuklarımız için bu ay “Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyelerini” hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın, el işleriyle üretim yapmaları, deneylerle fen bilimleri pratikleri üzerinde çalışmaları ve matematiğe kafa yormaları daha da nitelikli bir Esenyurt'un temelini oluşturmak demek. Çocuklarımız, bu yeni oluşturulacak küçük atölyelerde çok şey öğrenecek ve eğlenceli zamanlar geçirecek” şeklinde konuştu.