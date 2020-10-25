Esenyurtlu çocuklar özel eğitimle hayata kazandırılıyor

Özel çocukların gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen, Esenyurt Belediyesi ‘Özel Eğitim Merkezi' derslerine başladı. Her çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak bireysel ve grup eğitimlerinin verildiği merkezde, ailelere de psikolojik destek sağlanıyor.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ilçedeki özel çocuklar için hayata geçirdiği Özel Eğitim Merkezi, bireysel ve grup eğitimlerine başladı. Farklı branşlarda haftanın beş günü uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen derslerde, çocukların gelişim seviyesine uygun aktiviteler yapılıyor. Ailelerinde psikolojik olarak desteklendiği merkezde çocuklara; bireysel psikoterapi, dil konuşma terapisi, duyu bütünleme, özel öğrenme güçlüğü, okul destek eğitimi, grup terapisi, oyun terapisi, işitme engelliler, zihinsel engelliler, psikolojik danışmanlık sınıflarıyla eğitimler veriliyor.

Çocuklar özel eğitimde aileler terapide

Merkezde, özel gereksinimli çocuklara verilen eğitimin yanı sıra ebeveynler de psikolojik olarak destekleniyor. Çocuklarıyla birlikte eğitime gelen anne ve babalar, belediye bünyesindeki uzman psikologlar tarafından görüşmeye alınıyor. Özel çocuk ailesi olmanın zorlukları, çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektikleri ve en çok zorlandıkları konularla ilgili psikologlardan destek alan ebeveynler, bu süreçte yalnız kalmıyor.

“Ailelerle birlikte destekleyici çalışmalar yürütüyoruz”

Çocukların ihtiyaç seviyelerine uygun olarak eğitim verdiklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Uzman Klinik Psikoloğu Aydan Zilek, “Özel gereksinimli çocukların, içinde bulundukları süreci daha sağlıklı atlatabilmeleri için uzman desteği çok önemlidir. Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Özel Eğitim Merkezi olarak, çocukların ihtiyaçları doğrultusun da, onların kendilerini daha iyi anlamaları, çevreleriyle daha olumlu ve uyumlu ilişkiler geliştirebilmeleri için aileleriyle birlikte destekleyici çalışmalar yürütmekteyiz. Çocukların buradaki programlarını ihtiyaçları doğrultusunda belirliyoruz. Bazı çocukların üç saat, bazı çocukların sadece haftada bir seansa ihtiyacı oluyor. Burada ihtiyaç seviyeleri belirleyici nokta oluyor. Kurumumuzda, otizm, down sendromu, mental retardasyon gibi tanılara sahip özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine hizmet sunmaktayız. Bunlar, dil ve konuşma terapisi, bireysel dersler, psikolojik destek, grup terapisi ve oyun terapisi alanlar. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın RAM raporunun olması ve Esenyurt'ta ikamet etmeleri yeterlidir” dedi.