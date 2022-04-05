Esenyurtlu gençler sınavlara Tiyatro Akademisi'nde hazırlanıyor

Akademide oyunculuk eğitimi alan geleceğin tiyatrocuları, “Esenyurt'ta güzel şeyler oluyor” dedi.

Esenyurt Belediye Tiyatrosu, yeni oyun hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da geleceğin tiyatro oyuncularını yetiştiriyor. Tiyatro Akademisi bünyesinde konservatuvarların tiyatro oyunculuğu bölümleri için haftanın beş günü ücretsiz hazırlık kursu gerçekleştiriliyor. Esenyurtlu gençler, tiyatro eğitimleriyle hem iletişim becerilerini geliştirip sosyalleşiyor hem de konservatuar bölümüne hazırlık yapabiliyor. İlçede ilk defa böyle bir hizmet aldığını söyleyen oyuncu adayı gençler, eğitim yuvasına dönüşen akademideki eğitmenlerine ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

"Sanatın iyileştirici ve birleştirici yanını yansıtıyorlar"

Sanatın iyi, güzel ve birleştirici tarafını gençlere yansıtmaya çalıştıklarını söyleyen Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hakan Hasanoğlu, “Yedi akademisyen arkadaşımla birlikte 21 kültür merkezinde tiyatro eğitimi veriyoruz. Gün geçtikçe sayımız artıyor. Çocuklarımızla birlikte sanatın güzelleştirici, iyileştirici, birleştirici tarafını yansıtmaya çalışıyoruz. Esenyurt'un potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada çok yetenekli, belki de Türk tiyatrosunda iz bırakacak birçok öğrenci yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Güzel ve başka bir bakış açısıyla bakmak”

Esenyurt Belediye Tiyatrosu'nda yapılan çalışmaları anlatan tiyatro oyuncusu ve eğitmen Burak Şentürk, “Dışarıda çok talep gören, aslında çok da pahalı olan bir hizmet. Belediye bunu ücretsiz bir şekilde çocuklara, öğrencilere ve halka ulaştırıyor. Geçtiğimiz yıl konservatuvara 3 öğrenci kazandırdık. Yıl içerisinde yüzlerce öğrencimiz oluyor. Tüm öğrencilerimiz hayatının devamında tiyatroyu meslek edinmiyor ama zaten tiyatroyla, sanatın herhangi bir dalı ile hayata daha güzel ve başka bir bakış açısıyla bakmak, onları olumsuz şeylerden kurtaracaktır” şeklinde konuştu.

“Tiyatroda mutluyum”

Tiyatroya tesadüfen başladığını söyleyen kursiyer Safiye Altun, “Tiyatro ile tanıştığım için çok mutluyum ve sanatla kendi içimizdeki yeteneği ortaya çıkarıyoruz. Tiyatro ile ilgili Esenyurt Belediyesi bu yıl yoğun bir şekilde çalışıyor. Tiyatroda mutluyum, her zaman tiyatroyla olmayı düşünüyorum” diye konuştu.

“Esenyurt'ta güzel şeyler oluyor”

Konservatuvar sınıfının açılmasının Esenyurtlu gençler için bir fırsat olduğuna işaret eden kursiyer Arda Takan Sönmez, “Gerek sözsüz oyunlar, gerekse sahnedeki çalışmalarımız olsun çok yardımcı oluyorlar. Esenyurt'ta konservatuvar sınıfı açılmasıyla birlikte hepimizin önü açıldı. Esenyurt'ta güzel şeyler oluyor” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren kursiyer Şevval Yıldız ise şöyle konuştu:

“Konservatuvara gitmeyi düşünmüyordum. Buraya geldikten sonra artık kesin olarak düşünüyorum. Başkanımız sağ olsun bize desteklerini tekrar tekrar dile getiriyor. Arkamızda birilerinin olduğunu bilmek gerçekten bize güç veriyor. Bu destek özellikle bu zamanlarda bizim için çok önemli.”