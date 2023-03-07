Esenyurtlu kadınlar 8 Mart için depremzede kadınlara anlamlı hediyeler hazırladı

Esenyurt Belediyesi'nin kadın çalışanları deprem bölgesindeki kadınlara dayanışma eli uzatıyor. Belediye personellerinin ve kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler ve alınan hediyeler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde depremzede kadınlarla paylaşılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye desteklerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde depremzede kadınları unutmadı. Belediye personelleri ve Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi ile birlikte başlatılan dayanışma çerçevesinde kadınlar, bölgedeki kardeşleri için hem el emeği ürünler üretti hem de çeşitli hediyeler aldı. Hazırlanan hediyeler tek tek paketlenerek, üzerlerine dayanışma notları yazıldı. Hediyeler, belediye çalışanları tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Antakya'nın köylerindeki kadın depremzedelere dağıtılmak üzere bölgeye gönderildi.

“Bu 8 Mart'ı deprem bölgesinde geçireceğiz”

Bu özel günde deprem bölgesindeki kadınların yanında olacaklarını vurgulayan Esenyurt Belediyesi'nde görevli Sosyolog Öznur Kıran, “Her yıl düzenlediğimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü ülkece yaşadığımız yastan dolayı bu sene sahada deprem bölgesinde geçirmeye karar verdik. Bununla ilgili oradaki kadınlar için neler yapabiliriz diye düşündük ve ortak fikir şu oldu: Esenyurt Belediyesi'nin kadın çalışanları, Esenyurtlu kadınlar ve iş birliği yaptığımız Güçlü Kadınlar Kooperatifi ile birlikte hediyeler hazırladık. Buradan hazırlanan hediyeleri oraya götürerek hem onlara destek olacağız hem de acılarını paylaşacağız” dedi.