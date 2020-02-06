Esenyurtlu kadınlar doğa dostu ürünler üretiyor

Esenyurtlu kadınlar, Esenyurt Belediyesinin açtığı ücretsiz ‘Geri Dönüşüm Çanta Kursu'nda eskimiş market broşürleri, kahve paketleri ve dergi gibi atık kâğıtlardan çanta ve cüzdan gibi çeşitli ürünler üretiyor.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün Geri Dönüşüm Çanta Kursu'na katılan kadınlar, atıl durumda olan tüm kâğıtlardan çanta, cüzdan gibi çeşitli ürünler ortaya koyuyor. Geri dönüşüm bilincini kazandırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapan Esenyurt Belediyesi, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevreye sahip olmak için büyük önem taşıyan bu projeyle kadınların üreterek ev bütçesine katkı sağlamasına da yardımcı oluyor. Belediye bünyesindeki kültür merkezlerinde haftada 4 saat eğitim alan kursiyerler, eskimiş market broşürleri, kahve paketleri ve dergi gibi atıl durumda olan materyallerden dayanıklı ve birbirinden renkli ürünler ortaya çıkarıyor. Kursiyerlerin kendilerine vakit ayırarak sosyalleştikleri bu kursta üretilen el emeği ürünler, belediyenin açtığı sergilerde satışa sunuluyor.

“Kadınlar kendilerini eve kapatmasın”

Geri dönüşümden çeşitli ürünler üretmenin maliyetsiz ama çok emek isteyen bir iş olduğunu söyleyen kurs öğretmeni Gülbahar Kanbur, “Doğadaki atık kâğıtlarımızı alarak kullanılır hale getiriyoruz. Sıfır maliyetle başlayıp, kullanılabilir çantalar, objeler üretiyoruz. Belediyemiz bu konuda çok hassas, kadınlarımıza ve çocuklarımıza kucak açmış durumda, yapabilecekleri tüm çalışmaları yapıyor. Kadınlarımız burada güçlerinin ve yeteneklerinin farkına varıyorlar. Ciddi anlamda terapi gibi geliyor onlara. Çok iyi dostluklar ve arkadaşlıklar ediniyorlar en önemlisi de üreterek, ortaya çıkan ürünleri satışa sunuyorlar. Ben bütün ev hanımlarımızı kurslarımıza bekliyorum. Kadınlar kendilerini eve kapanmasın haftada 4 saatte olsa kendilerine zaman ayırsınlar” dedi.

“Böyle bir ortam için başkanımıza çok teşekkür ediyorum”

Kursun çok zevkli olduğunu dile getiren kursiyer Meral Toptaş, “Daha önce çeşitli kurslara gitmiştim ama çanta kadar zevkli, onun kadar heyecan verici bir kurs yok. Aşama aşama yapıldığı için çok mutlu oluyorsun. Herkese tavsiye ederim. Ben de satış yaptım çok mutlu oldum paramı bir süre harcamaya kıyamadım. Tüketici olmaktansa üretici olmak gerekiyor. Güzel bir ortamımız var burada hocamız çok iyi, çok güzel arkadaşlıklar edindik. Kadınlara böyle bir ortam sağladığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Her şeyi değerlendiriyoruz”

Kursiyer Nurhan Demirci, “Eşim rahmetli olduktan sonra bu kurslara başladım. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Hiçbir şeyi atmıyoruz, bütün objeleri toplayıp değerlendiriyoruz. Arkadaş ortamımız da çok güzel, belediyemize çok teşekkür ediyoruz, bizlerle çok ilgileniyorlar. Bu ilginin daha da artmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kurstan çok memnun olduğunu belirten kursiyer Kadriye Tandoğan ise, “Burada çok mutluyum. Yalnızdım, bu kurs sayesinde bir arkadaş çevrem oldu, çanta yapımını öğrendim. Kurslar çok faydalı herkese öneriyorum. Bu fırsatı bize sunan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.