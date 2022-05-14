Esenyurtlu kadınlar ve çocuklar için piknik etkinliği

Düzenlenen etkinlikte çok sayıda katılımcı keyifli vakit geçirdi.

Pandemi kurallarının esnetilmesi ve havaların ısınması ile birlikte toplu etkinliklerini artıran Esenyurt Belediyesi, piknik programı düzenledi. Esenyurt Belediyesi Danamandıra Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, belediye bünyesindeki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören kadınlar ve çocukları katıldı. Sabah saatlerinde kahvaltıyla başlayan piknik, alanda bulunan sahnede çekilen halaylarla ve oynanan oyunlarla devam etti. Çocukların gelişimine önem veren Esenyurt Belediyesi, miniklere kitap armağan etti. Annelerin keyifli bir gün geçirdiği, çocukların gönüllerince eğlendiği piknik etkinliği ile özlenen yaz günleri yaşanmış oldu.