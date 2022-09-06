Esenyurtlu minikler çocuk sineması ile buluşacak

İki hafta sürecek olan etkinlikte birbirinden güzel iki ayrı filmle buluşacak olan minikler, eğlence dolu anlar yaşayacak.

Esenyurtlu çocukların keyifli vakit geçirebilmeleri için gerçekleştirdiği etkinlikleri her geçen gün artıran Esenyurt Belediyesi, “Eylül Ayı Çocuk Sineması” programı düzenliyor. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan program, 9-15 Eylül tarihleri arasında üç seans şeklinde devam edecek. Çocuklar, etkinliğin ilk haftasında “Tüylü Arkadaşlar” isimli animasyon filmi ile iki yavru kuşun heyecan dolu hikâyesine ortak olacak. Etkinliğin ikinci haftasında gösterime girecek olan “Çılgın Kuşlar” isimli filmde ise şarkı yarışmasına katılan orman hayvanlarının yaşadığı eğlenceli anlar, Esenyurtlu minikleri keyifli bir yolculuğa çıkaracak.