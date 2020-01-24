Esenyurtlu minikler sömestr şenliğinde doyasıya eğlendi

Esenyurt Belediyesi'nin öğrencilerin yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve dolu geçirebilmeleri için düzenlediği, ‘Sömestr Şenliği'nde minikler doyasıya eğlenerek okul stresini attı. Şenliğe Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da katıldı.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, yarıyıl tatiline giren Esenyurtlu öğrenciler için Sömestr Şenliği düzenledi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Şenliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, gösterileri miniklerle birlikte izledi. Şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, sahneye çıkıp şarkılar söyledi, Erkan Obüs'ün animasyon ve jonglör gösterilerini ilgiyle izledi. Etkinlikte ebeveynleriyle birlikte sahnede yarışan çocuklar, Erkan Obüs ve Kukla Çilli'nin gösterisiyle kahkahalara boğuldu. Miniklere, ücretsiz olarak pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

“Sizin için çalışacağız”

Şenlikte konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bundan sonra hep böyle etkinliklerimiz olacak. Siz çalışıp okulunuzu başarıyla bitireceksiniz biz de sizin için etkinlikler düzenleyeceğiz. Hepiniz çok değerlisiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Birbirinizi çok sevin, ayırmayın, birbirinize değer verin ve derslerinize çok çalışın. Sizi çok seviyorum. Bizler sizin daha iyi şartlarda yaşayabilmeniz için sürekli çalışacağız” dedi.