Esenyurtlu miniklere sevgi dolu karne hediyesi

Esenyurt Belediyesi, Nene Hatun Kültür Merkezi'nde eğitim gören çocuklara karne hediyesi olarak barınak gezisi düzenledi. Gün boyu hayvanlarla vakit geçiren minikler gönüllerince eğlendi.

Çocuklara hayvan sevgisi kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Nene Hatun Kültür Merkezi'nde eğitim gören çocuklara yönelik bir gezi düzenledi. Düzenlenen karne gezisinde can dostlarıyla buluşan minikler, Geçici Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gün boyunca hayvanlarla vakit geçirerek renkli anlar yaşadı. Kedi, köpek, keçi, ördek, tavuk, kuş ve tavşan gibi hayvanlarla temas kuran çocuklar, engelli olan can dostlarıyla da ilgilenerek empati duygularını geliştirdi. Alandaki parkta arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan miniklere karne hediyesi olarak belediyenin “Barış ve Sevgi” dergisi dağıtıldı. Aileleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte hayvanları ziyaret eden çocuklar evlerine mutlu döndü.

“Çocuklar çok mutlu oldu”

Esenyurt'ta yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Gülcan Karabulut, “Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a, çocuklara bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ederiz. Çocuklar çok mutlu oldu ve hayvanlarla daha iç içe oldular. Hayvanların da engelli olabileceklerini gördüler, kavradılar. Onların da bir canlı olduğunu ve iyi davranmamız gerektiğini düşündüler” dedi.

“Sık sık geleceğim”

Nene Hatun Kültür Merkezi'nde eğitim gören Cemre, “Burayı çok çok sevdim, çok güzeldi. Bütün hayvanları gördüm, hayvan sahiplenmek istiyorum. Bundan sonra sık sık geleceğim. Hizmetlerden çok memnunum, böyle etkinlikler düzenlediği için ve bize yardımcı olduğu için Belediye Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt'a çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.