Esenyurtlu miniklerin sömestr keyfi

Kültür İşleri Müdürlüğü'nün kültür sanat etkinlikleri kapsamında 23-24 Ocak tarihlerinde Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği etkinliğe çok sayıda öğrenci aileleriyle birlikte katıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de şenliğe katılarak etkinlikleri izledi.

“Hedeflerimize sizinle ulaşırız”

Şenlikte çocuklar sahneye çıkıp şarkı söylediler. Erkan Obüs ve oğlu Kaan Obüs'ün animasyon, kukla ve jonglör gösterilerini izlediler. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yaptığı konuşmada yapılan gösterileri çok beğendiğini belirterek, “Sizler iyi insanlar olun. Bizim doktor, hemşire olmadan önce iyi bir insan olmamız lazım. Bunu yaptıktan sonra zaten iyi mühendis, iyi doktor olursunuz. Anne ve babanızın ve öğretmenlerinizin sözünden çıkmayın. Hayvanları çok sevin, onların aç kalmamasını sağlayın. Size güveniyorum. Bizim hedeflerimiz var, bizi onlara siz ulaştıracaksınız. Sizi çok seviyorum” dedi.

Çocuklarla yakından ilgilenip fotoğraf çektiren Başkan Alatepe, program sonunda çocuklara boyama kitabı hediye etti. İki gün süren şenliklerde öğrenciler ebeveynleriyle birlikte sahnede yarıştı. Erkan Obüs ve Çilli'nin kukla gösterisiyle kahkahalara boğuldu. Etkinliklerde miniklere animasyon, yüz boyama, palyaço, jonglör ve sihirbaz gösterileri sunulurken ücretsiz olarak pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapıldı.