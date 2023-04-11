Esenyurtlular ‘Halil İbrahim' sofralarında buluşuyor

Esenyurtlular, Ramazan ayı dolayısıyla her gün farklı bir mahallede kurulan ‘Halil İbrahim' sofralarında buluşuyor. Birlik ve beraberliğin hâkim olduğu bu sofralarda dualar edilerek, oruçlar açılıyor.

Esenyurt Belediyesi, binlerce Esenyurtluyu aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla her gün farklı bir mahallede kurulan kalabalık iftar sofralarında yüzlerce vatandaş paylaşmanın önemini hissediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programlarda dualar edilerek, oruçlar açılıyor. Birlik ve beraberliğin hâkim olduğu iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allah bizleri kötü günlerden korusun. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Güzel günlere hep birlikte yürüyelim, bayramın bizlere güzellikler getirmesi dileğiyle hepinizi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Ramazan coşkusu sürüyor

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayında birbirinden renkli etkinlikler düzenleyen Esenyurt Belediyesi, eski belediye bahçesinde Ramazan iklimini yaşatmaya devam ediyor. Etkinliklerde çocuklar, kendileri için hazırlanan gösteriler ve şişme oyun gruplarıyla doyasıya eğlenirken, yetişkinler ise hem el emeği ürünlerinin hem de geleneksel lezzetlerin sergilendiği Ramazan evlerinde keyifli vakit geçiriyor.