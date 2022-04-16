Esenyurtlular Ramazan sohbetlerinde buluşuyor

Esenyurt Belediyesi, birbirinden renkli etkinliklerle Ramazan'ın manevi iklimini Esenyurtlulara yaşatmaya devam ediyor. Eski Belediye Binası'nda gerçekleştirilen sohbette Yazar ve Araştırmacı Prof. Dr. Caner Taslaman, okuyucular ile bir araya geldi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da etkinliğe katılarak, sohbeti vatandaşlarla beraber dinledi.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşları çeşitli etkinliklerde buluşturmaya devam ediyor. Düzenlenen Ramazan etkinliklerinin onuncu gününde de yüzlerce Esenyurtlu, Eski Belediye Binası Bahçesi'nde eski Ramazan günlerinin maneviyatını paylaştı. Kurulan Ramazan çadırında Hacivat Karagöz Gölge Oyunu ve İllüzyon Gösterisi ile başlayan etkinlik, Prof. Dr. Caner Taslaman'ın anlamlı sohbeti ile devam etti. Etkinlik alanına gelerek vatandaşlarla buluşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, önce Ramazan Çarşısı'nı ziyaret ederek EMEĞİM meslek edindirme kurslarında yapılan el emeği ürünleri inceledi, ardından Esenyurtlular ile birlikte Prof. Dr. Caner Taslaman'ın sohbetine katıldı. İçinde çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği Ramazan çadırı, belediye bünyesindeki kurslarda yapılan el emeği ürünlerin sergilendiği Ramazan Çarşısı ve çocuklar için şenlik alanına dönüşen oyun parkı ile Eski Belediye Bahçesi'ne yüzlerce vatandaş katılım sağladı.

“Esenyurt'ta bu canlılığı görmek hoşuma gitti”

Esenyurtlularla sohbet gerçekleştirerek Ramazan'ın maneviyatını paylaşan Prof. Dr. Caner Taslaman, “Esenyurt'u çok iyi buldum, çünkü Ramazan'da İstanbul'un diğer semtlerine göre çok daha canlı. Bu canlılığı görmek hoşuma gitti. Bunu gerçekleştirenleri tebrik ediyorum. Umarım buradaki eski Ramazan coşkusu İstanbul'un diğer semtlerine de yayılır” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Esenyurt Belediye Bahçesi'ndeki etkinlikler, bugün saat 21.00'de Orta Oyunu ve Katip Zenne Gösterisi ile başlayıp, 21.30'da Kaan Murat Yanık'ın Meddah-Anlatı'sı ile devam edecek.