Esenyurt'ta 1 milyar 52 milyon liraya mal olacak Kampüs Lise'nin yapımına başlanıldı

Eğitimde bir ilk olan ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un seçim vaatleri arasında yer alan 'Kampüs Lise' projesinin yapımına başlandı. 1 milyar 52 milyon TL gibi dev bir bütçenin ayrıldığı proje ile okul sayısı yetersiz olan ilçede sınıf başına düşen öğrenci sayısı azaltılarak, gençlere daha nitelikli eğitim alma imkanı sunulacak.

Önceki dönemde bir vakfa tahsis edilen ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un uzun uğraşları sonucu geri alınan 25 dönümlük arazide ‘Kampüs Lise' projesine başlandı. Başkan Bozkurt tarafından, ilçenin okul sorununa çare olması amacıyla hazırlanan proje içerisinde 5 adet lisenin yanı sıra spor alanları, sosyal tesis alanları, atölyeler, kütüphane, konferans salonu, 104 yataklı yurt binası ve yemekhane bulunuyor. 1 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi ve 1 Meslek Lisesi ve Spor Lisesi'ni aynı kampüste bir araya getiren Kampüs Lise projesi tamamlandığında, binlerce öğrenci eğitim alma imkânı bulacak. Farklı liselerden öğrencilerin bir arada olacağı proje ile gençlerin aynı alanı paylaşması ve birbirleriyle kaynaşmaları sağlanacak.

“Bütçemizin yüzde 30'unu bu proje için harcıyoruz"

Kampüs lise Projesi ile ilçedeki eğitim sorununa nefes aldıracaklarına dikkati çeken Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bütçemizin yüzde 30'unu bu proje için harcıyoruz. 1 milyar 52 milyon liraya mal olan bu projeyi diğer faaliyetlerimizden kısarak yapıyoruz. Çünkü her geç kaldığımız sene 5 bin çocuğumuzun ömründen gidiyor. Bu yüzden varsın yollarımızın birinde çukur olsun ama çocuklarımızın geleceği kararmasın” dedi.

Gençlerin sosyalleşmesine katkı sağlayacak

Başkan Bozkurt, büyük bir önem verdiği Kampüs Lise projesinin başlamasından dolayı Esenyurtlu çocuklar adına mutlu olduğunu dile getirerek şunları ekledi: “Esenyurt'ta Bulgaristan'dan Iğdır'a kadar her noktadan insanların kurduğu bir kent. Biz bu projemizle eğitim sorununa çare olmaya çalışırken bu bölgelerden gelen ailelerin çocuklarını da sadece derste değil sosyalleşirken de bir araya getireceğiz. Dolayısıyla birbirlerini anlama fırsatları daha fazla olacak. Çünkü bu gençler birbirini tanıdıkça buradaki hemşehrilik hukuku güçlenecek. Bunun da ülkenin birlik beraberliğine ve barışına önemli katkı sunacağını düşünüyorum.”

“Esenyurt'u umutla geleceğe taşıyacağız”

Arsanın geri alınış sürecinde vatandaşların kendisine destek olduğunu ifade eden Bozkurt, “Esenyurtlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu sürecin başından sonuna kadar bizi takip ettiler, bize destek oldular. Bugünden itibaren artık Esenyurt'ta geçmişte yaratılan enkaz, toparlanmış durumda. Bundan sonra yeni yeni projeler, temel atmalar, açılışlarla Esenyurt'u umutla geleceğe taşıyacağız” dedi.