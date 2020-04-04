İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta 20 yaş altı gençlere polis uygulaması

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar neticesinde 20 yaş altının da sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti.

Esenyurt'ta polis tarafından gençler üzerinde uygulama yapılarak kimlik kontrolü yapıldı. Bir ailenin kısıtlama olmasına rağmen 3 yaşındaki çocukla dışarı çıkması dikkat çekti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs tehlikesine karşın Türkiye'de de salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla bir dizi tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra 20 yaş altı kişilerinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Kısıtlama sonrasında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de halka açık alanlarda 20 yaş altı vatandaşlar üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında kimlikleri kontrol edilen 20 yaş altı gençlere uyarılarda bulunarak ikinci kez olması halinde ceza yazılacağı bildirildi.


Öte yandan, bir ailenin ise kısıtlamaya rağmen 3 yaşındaki çocukla dışarı çıkması dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.