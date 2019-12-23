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Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Esenyurt’ta 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu.

Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Olay, Esenyurt İskele Sokak'ta akşam üzeri meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi kadın sabah saatlerinde çocuklarını okula gönderdi. Kadın, akşam üzeri okul çıkışında çocuklarını almaya gitmedi. Eşinin çocukları okuldan almaya gitmediğini öğrenen kocası, durumdan şüphelenerek eve geldi. Kapıyı açamayan adam çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren adam eşini ölü buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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