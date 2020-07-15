Esenyurt'ta 30 yıllık kuyumcu vatandaşı dolandırıp kaçtı iddiası

Esenyurt'ta 30 yıllık bir kuyumcu iddiaya göre yüzlerce vatandaşın emanet ettiği altınlarla kayıplara karıştı. 2 gündür dükkanı açmayan kuyumcunun önüne gelen vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Olay, Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Vatandaşların iddiasına göre 30 yıllık kuyumcu vatandaşların para karşılığı aldığı altınlarını sakladı. Aylardır altınlarını alamayan vatandaşlar 2 gündür de açmayan kuyumcunun önünde bugün toplandı. Kuyumcunun kaçtığını ileri süren yüzlerce vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Binlerce liralık altının kuyumcuda olduğunu söyleyen vatandaşlar, telefonla da ulaşamadıklarını belirtti.

Mağdur vatandaşlardan Cemile Yıldırım, bugün saat 11'de altınlarını almak için anlaştıklarını ancak geri dönüş olmadığını ifade ederek, “Haziran ayının ikisinde geldim ödemeyi yaptım kendisine. O günden beri yok hazır değil dedi bana. Çarşamba 11'de gel dedi geldik ama yok” dedi.

“Millete sahte dekontlar atıyorlar”

Mağdur vatandaşlardan Mehmet Bozdağ ise, “Herkesin aynı şekilde dolandırıp kaçtılar. Adam yok piyasada. En son Pazartesi günü geldi o günden beri yok. Telefonları şu anda kapalı firari kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ödeyeceğim dedi ama yalan millete sahte dekontlar atıyorlar” diye konuştu.

Yakın zamanda düğünü olduğunu ve büyük mağduriyet yaşadığını kaydeden Ömürcan Gültekin isimli vatandaş, “Düğün yapacaktım bize bugün dediler ama şu anda kimse yok” şeklinde konuştu.