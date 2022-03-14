İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt'ta 32 katlı rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti

Esenyurt’ta 32 katlı rezidansın 6’ncı katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen kadın hayatını kaybetti. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılırken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından aşağı düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.


Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

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