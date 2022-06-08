Esenyurt'ta 34 Suriyeli daha ülkesine gönderildi

Göreve geldiğinden günden bu yana 2 bin 700'ün üzerinde yabancı uyrukluyu ülkelerine gönderdiklerini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt uğurlama sırasında “İnşallah bir daha göç etmek zorunda kalmazsınız” dedi.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler ile ilgili çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi ‘Gönüllü Geri Dönüş' projesi çerçevesinde başvuru yapan 34 Suriyeliyi Öncüpınar ve Yayladağı sınır kapısına ulaştırdı. Eski belediye binası önünde yapılan uğurlama törenine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da katıldı. Başkan Bozkurt tarafından uğurlanan Suriyeliler; Halep, Şam, Lazkiye, Hama ve Afrin'e geçecek. Uğurlanan Suriyeliler, yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Otobüste Suriyeli çocuklara oyuncak ve kitap veren Başkan Bozkurt, “İnşallah bir daha göç etmek zorunda kalmazsınız. Her şey gönlünüzce olsun” temennilerinde bulundu.

Uğurlama sırasında konuşan Belediye Başkanı Bozkurt, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren bugüne kadar evimizde ağırladığımız konuklarımızı evlerine geri göndermek üzere bir çalışma yürütüyor arkadaşlarımız. Gönüllü olarak evlerine dönmek isteyenlere hem ulaşım imkânı veriyoruz hem de yoldaki diğer masraflarını karşılıyoruz. Geri dönüş programını pandemiden önce çok sıkça yapıyorduk ama pandemi sürecinde hem pandemiden kaynaklanan nedenlerden hem de gidecekleri bölgelerdeki güvenlik sorunundan dolayı bir süre ara vermiştik. Bu işlemi yaparken Esenyurt'ta yaşayan misafirlerimizi geri gönderiyoruz. Zaman zaman diğer ilçelerden başvuran oluyor. Eğer giden kafile içinde boş yer oluyorsa onlardan da birkaç kişiyi ekleyebiliyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren 2 Bin 700'ün üzerinde yabancı uyruklu misafirimizi geri gönderdik. Bunu artırmak istiyoruz. Bölge güvenli hale gelirse, gidişte bir engel kalmazsa, teşvik edici başka işlemler de yapacağız. Yurda dönüşleri tamamen ücretsiz organize ediyoruz. Onlar sadece gitmek istediklerini bize bildiriyorlar. Biz de onların bütün hukuki işlemlerini, devletle olan bütün bağlarının kesilmesiyle ilgili bütün işlemleri yapıyoruz. Onlara araç tahsis ediyoruz. İşlemlerini yaptıktan sonra da yine gidecekleri bölgeye kadar hiçbir ücret almadan araç tahsisi yapıyoruz. Gidiş esnasındaki yiyeceklerini, içeceklerini, bütün masraflarını karşılıyoruz.”

"Burayı sevdik ama orası memleketimiz"

10 yıldır Esenyurt'ta yaşadığını söyleyen Aysam Habeş isimli genç ise “Gitmek istiyorum ama çok değil. Buraya geldiğimde 5 yaşındaydım. Buraya alıştım. Burada büyüdüm sayılır. Babam tek çalışıyor. Ben hastayım, kardeşimi ameliyat ettirdik. Babam tek yapamıyor, biz oraya gideceğiz. Orada evimiz var. Savaş da bitiyor. Burada da idare ettik, orada da idare edeceğiz. Burası güzeldi. Bize yardım ettiler. Bizi misafir ettiler. Burayı sevdik ama orası memleketimiz. Siz bize yardım ettiniz sağ olun” dedi.