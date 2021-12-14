İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt'ta 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt’ta 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların içeridekileri kurtarmak için camı kırmaya çalıştıkları görülüyor.


Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Besme Hammud(5), Şahin Hammud (9), Ahmet Hammud (9) ve Selva Hammud(1) çocuklar hayatını kaybetmiş, anne Fatma Hammud (39) ile Sakkar Hammud (2) hastaneye kaldırılmıştı. Anne ve çocuğunun hastanedeki tedavileri sürerken, 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.



Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı


Facianın yaşandığı dakikalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görülerde vatandaşları içeridekilerini kurtarmak için camı kırmaya çalıştıkları görülüyor. Panik anlarının yer aldığı görüntülerde itfaiyenin çalışması da yer alıyor.

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