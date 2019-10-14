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Esenyurtta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurtta’da bulunan 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Esenyurtta'da bulunan 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yoğun dumanın çıktığı yangında bir ev sahibi sinir krizi geçirirken, bir kişide dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Esenyurt 2234. Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürdü. Yangında, ev sahibi sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırılırken 1 kişide dumandan etkilenerek olay yerinde tedavi gördü.


Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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