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Esenyurt'ta 5 katlı apartmanın deposunda yangın

Esenyurt’ta 5 katlı bir apartmanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta 5 katlı bir apartmanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1519 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Depoda çıkan yangının dumanı kısa sürede apartmana yayıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken yoğun dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Öte yandan vatandaşların kurtarılma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde yoğun dumanın binaya yayılması sonucu binanın çatı katında mahsur kalan vatandaşların itfaiyenin merdiveni ile kurtarıldığı görülüyor.

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