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Esenyurt'ta 5 kişiyi silahla yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi

Esenyurt’ta internet kafede 5 kişiyi silahla yaralayan, 1 kişiyi de darp eden Kürşat T.

Esenyurt'ta internet kafede 5 kişiyi silahla yaralayan, 1 kişiyi de darp eden Kürşat T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kafede geçtiğimiz günlerde “Sigara isteme” bahanesiyle çıkan tartışma sonrasında silahına davranan Kürşat T. 5 kişiyi silahla yaralamıştı. Yaşanan olayın ardından Kürşat T. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmıştı. Bugün emniyette işlemleri biten Kürşat T. adliyeye sevk edildi.

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